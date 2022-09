Roma, ristoratori messi in ginocchio dal caro bollette: un convegno per combattere i rincari (Di sabato 10 settembre 2022) Roma – “Un vero e proprio tsunami” sta per abbattersi sul mondo della ristorazione. Anche in provincia di Roma, gli operatori del settore food devono fare i conti con gli enormi rincari delle materie prime: dal costo dell’energia, schizzato letteralmente alle stelle, a quello delle forniture e degli alimenti, che negli ultimi mesi hanno registrato aumenti preoccupanti. Solamente le spese energetiche, stando all’ultimo rapporto di Confcommercio, sono destinate a raddoppiare nel corso dell’anno corrente: se un ristorante nel 2021 doveva sostenere bollette per circa 11mila euro, nel 2022 queste saliranno a quasi 25mila. Una vera e propria bomba ad orologeria, quella legata ai rincari, che rischia di mettere in ginocchio tantissime aziende e portare alla chiusura di tante altre che fino ad ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 10 settembre 2022)– “Un vero e proprio tsunami” sta per abbattersi sul mondo della ristorazione. Anche in provincia di, gli operatori del settore food devono fare i conti con gli enormidelle materie prime: dal costo dell’energia, schizzato letteralmente alle stelle, a quello delle forniture e degli alimenti, che negli ultimi mesi hanno registrato aumenti preoccupanti. Solamente le spese energetiche, stando all’ultimo rapporto di Confcommercio, sono destinate a raddoppiare nel corso dell’anno corrente: se un ristorante nel 2021 doveva sostenereper circa 11mila euro, nel 2022 queste saliranno a quasi 25mila. Una vera e propria bomba ad orologeria, quella legata ai, che rischia di mettere intantissime aziende e portare alla chiusura di tante altre che fino ad ...

AdriJuve64 : RT @ilgiornale: Il grido d’allarme di una commerciante romana non è isolato. Sono migliaia i ristoratori e i proprietari di pub e bar che s… - ilgiornale : Il grido d’allarme di una commerciante romana non è isolato. Sono migliaia i ristoratori e i proprietari di pub e b… - Alina198068 : RT @dacicus22: Protesta shock di un bar a Roma per le bollette ‘monster’: manichino impiccato in vetrina.Come tantissimi ristoratori e prop… - ElonMusk4ever : RT @dacicus22: Protesta shock di un bar a Roma per le bollette ‘monster’: manichino impiccato in vetrina.Come tantissimi ristoratori e prop… - dacicus22 : Protesta shock di un bar a Roma per le bollette ‘monster’: manichino impiccato in vetrina.Come tantissimi ristorato… -