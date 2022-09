Raspadori in gol all’89°, Napoli-Spezia 1-0 (Di sabato 10 settembre 2022) Napoli (ITALPRESS) – Dopo la vittoria sul Liverpool, il Napoli fatica ma batte anche lo Spezia 1-0 grazie ad un gol nel finale di Raspadori che manda gli azzurri in testa almeno per una notte. Spalletti cambia cinque elementi rispetto all’11 che ha travolto i Reds in Champions League. Tra i confermati dal 1? c’è Kvaratskhelia che al 7? regala il primo boato al ‘Maradonà: doppio tunnel su Holm e Ampadu e conclusione deviata da Nikolaou. Al 15? e al 23? altri lampi del georgiano che impegna Dragowski prima con un diagonale dopo un disimpegno errato di Bourabia e poi con un tiro sul primo palo. Al 41’ lo Spezia si affaccia dalle parti di Meret con Gyasi che porta la palla sul destro e calcia dalla distanza: il portiere azzurro devia in angolo. Nella ripresa il Napoli parte forte. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 settembre 2022)(ITALPRESS) – Dopo la vittoria sul Liverpool, ilfatica ma batte anche lo1-0 grazie ad un gol nel finale diche manda gli azzurri in testa almeno per una notte. Spalletti cambia cinque elementi rispetto all’11 che ha travolto i Reds in Champions League. Tra i confermati dal 1? c’è Kvaratskhelia che al 7? regala il primo boato al ‘Maradonà: doppio tunnel su Holm e Ampadu e conclusione deviata da Nikolaou. Al 15? e al 23? altri lampi del georgiano che impegna Dragowski prima con un diagonale dopo un disimpegno errato di Bourabia e poi con un tiro sul primo palo. Al 41’ losi affaccia dalle parti di Meret con Gyasi che porta la palla sul destro e calcia dalla distanza: il portiere azzurro devia in angolo. Nella ripresa ilparte forte. ...

