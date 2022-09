Putin, i funerali di Elisabetta II e quel messaggio all’Occidente (Di sabato 10 settembre 2022) Il regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e i reami del Commonwealth sono in lutto: Elisabetta II, regina dei due secoli, è passata a miglior vita. Le succede suo figlio, Charles Phillip Arthur George, intronizzato come Carlo III. Su di lui l’onere-onore di rallentare il processo di declino del casato dei Windsor, a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 10 settembre 2022) Il regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e i reami del Commonwealth sono in lutto:II, regina dei due secoli, è passata a miglior vita. Le succede suo figlio, Charles Phillip Arthur George, intronizzato come Carlo III. Su di lui l’onere-onore di rallentare il processo di declino del casato dei Windsor, a InsideOver.

martaottaviani : Hanno fatto di tutto per tenere sotto tono i funerali di #Gorbaciov. Ma nonostante questo centinaia di persone sono… - antonio65e : RT @assurdistan: Putin non andrà ai funerali reali in Inghilterra. A parte i crimini di guerra e le sanzioni EU, c'ha judo. - assurdistan : Putin non andrà ai funerali reali in Inghilterra. A parte i crimini di guerra e le sanzioni EU, c'ha judo. - CosenzaChannel : Funerali Elisabetta II, ci saranno Biden e Mattarella: Putin non va - Pigmalione_ : RT @andr900: Putin i funerali se li guarda in televisione. Deve provare la vergogna di essere assente perché presenza non gradita. Per noi… -