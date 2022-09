L’Ucraina inanella successi Fin dove si spingerà la controffensiva?

Leggi su formiche

(Di sabato 10 settembre 2022) Il nuovo pacchetto di forniture per la difesa che l’Italia sta preparando per assistere Kiev nella resistenza pro-attiva all’invasione ordinata da Vladimir Putin arriverà dopo le elezioni del 25 settembre, e sarà il nuovo esecutivo a vararlo, impegnandosi su una linea indicata dal governo Draghi. Durante la visita nella capitale ucraina del presidente del Copasir, il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso, si è discusso anche di questo. L’amministrazione di Volodymyr Zelensky ha ricevuto buone rassicurazioni sul fatto che l’Europa (e con essa l’Italia) continueranno a dare sostegno al. Sostegno che adesso serve più che mai, e non a casa gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova fornitura da 2,8 miliardi di dollari. L’esercito ucraino è in. Ha liberato almeno oltre due dozzine di insediamenti occupati dagli invasori, che da ...