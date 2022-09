Inter, possibile nuovo compratore: dall’Nba al calcio (Di sabato 10 settembre 2022) Sono giorni un po’ turbolenti in casa Inter. I risultati negative dell’ultima settimana, più la situazione finanziaria molto sottotono stanno buttando ombre nel mondo nerazzurro. L’avvertenza di qualcosa che non girasse più come ai fasti dell’ultimo scudetto la si è avuta con la cessione nel 2021 di Lukaku e Hakimi. Le due cessioni sono state necessarie per far fare a Marotta cassa, poiché dalla Cina ormai i fondi per il calcio sembrano essere esauriti. La famiglia Zhang ormai non può più impegnare il suo patrimonio per allestire squadri di primissimo livello dopo la crisi causata dal Covid, e il popolo cinese ha di fatto chiuso agli investimenti esteri. Per questo motivo è tornata a ribalzare la notizia che l’Inter possa essere nuovamente in vendita. La famiglia Zhang ha sempre negato la voce, specificando che il club nerazzurro al ... Leggi su zon (Di sabato 10 settembre 2022) Sono giorni un po’ turbolenti in casa. I risultati negative dell’ultima settimana, più la situazione finanziaria molto sottotono stanno buttando ombre nel mondo nerazzurro. L’avvertenza di qualcosa che non girasse più come ai fasti dell’ultimo scudetto la si è avuta con la cessione nel 2021 di Lukaku e Hakimi. Le due cessioni sono state necessarie per far fare a Marotta cassa, poiché dalla Cina ormai i fondi per ilsembrano essere esauriti. La famiglia Zhang ormai non può più impegnare il suo patrimonio per allestire squadri di primissimo livello dopo la crisi causata dal Covid, e il popolo cinese ha di fatto chiuso agli investimenti esteri. Per questo motivo è tornata a ribalzare la notizia che l’possa essere nuovamente in vendita. La famiglia Zhang ha sempre negato la voce, specificando che il club nerazzurro al ...

