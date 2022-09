Gira nudo per strada? Il 27enne del Camerun se la cava così: la sanzione choc (Di sabato 10 settembre 2022) Scene di ordinaria follia anche a Rozzano, dove un 27enne del Camerun Girava per le vie senza vestiti. L'uomo, entrava e usciva dai negozi del comune alle porte del Milanese completamente nudo e tutto sotto gli occhi dei passanti impauriti e sconvolti. Proprio uno di loro ha avvertito la polizia locale, che l'ha subito raggiunto e fermato mentre era entrato in una lavanderia. Risultato? Dopo essere stato portato presso il Comando di Viale Romagna di Rozzano, il 27enne è stato raggiunto da una sanzione amministrativa di soli 102 euro per atti contrari alla pubblica decenza. Inoltre è scattata la denuncia per non aver ottemperato a un decreto di espulsione emesso dalla Questura di Milano. Eppure per molti cittadini si tratta di conseguenze irrisorie, al punto che su Facebook ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Scene di ordinaria follia anche a Rozzano, dove undelva per le vie senza vestiti. L'uomo, entrava e usciva dai negozi del comune alle porte del Milanese completamentee tutto sotto gli occhi dei passanti impauriti e sconvolti. Proprio uno di loro ha avvertito la polizia locale, che l'ha subito raggiunto e fermato mentre era entrato in una lavanderia. Risultato? Dopo essere stato portato presso il Comando di Viale Romagna di Rozzano, ilè stato raggiunto da unaamministrativa di soli 102 euro per atti contrari alla pubblica decenza. Inoltre è scattata la denuncia per non aver ottemperato a un decreto di espulsione emesso dalla Questura di Milano. Eppure per molti cittadini si tratta di conseguenze irrisorie, al punto che su Facebook ...

