Elkann: «Non sono soddisfatto del lavoro di Binotto, ma penso che dargli fiducia sia stata la scelta giusta» (Di sabato 10 settembre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista a John Elkann, presidente del gruppo Stellantis e della Ferrari. Sottolinea la crescita della Ferrari, il fatto che quest’anno è tornata competitiva. «E dietro ai successi c’è un grande lavoro di squadra. Nello sport professionistico sono i dettagli a fare la differenza…». Ha sempre fiducia nel gruppo che guida la Scuderia? «fiducia e riconoscenza per il lavoro svolto da Mattia Binotto e dai nostri ingegneri. Ma non c’è dubbio che il lavoro a Maranello, ai box, al muretto e al volante ha bisogno di maturare. Dobbiamo continuare a crescere e questo vale per i meccanici, per gli ingegneri, per i piloti, e ovviamente per tutta la dirigenza, incluso il Team Principal. Lo abbiamo visto sull’affidabilità, sulla ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista a John, presidente del gruppo Stellantis e della Ferrari. Sottolinea la crescita della Ferrari, il fatto che quest’anno è tornata competitiva. «E dietro ai successi c’è un grandedi squadra. Nello sport professionisticoi dettagli a fare la differenza…». Ha semprenel gruppo che guida la Scuderia? «e riconoscenza per ilsvolto da Mattiae dai nostri ingegneri. Ma non c’è dubbio che ila Maranello, ai box, al muretto e al volante ha bisogno di maturare. Dobbiamo continuare a crescere e questo vale per i meccanici, per gli ingegneri, per i piloti, e ovviamente per tutta la dirigenza, incluso il Team Principal. Lo abbiamo visto sull’affidabilità, sulla ...

