Educazione motoria alla primaria, per le classi quinte progetti e attività a cura del docente specialista e non più di posto comune

Il Ministero dell'Istruzione fornisce chiarimenti in merito all'insegnamento di Educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti per l'anno scolastico 2022/23. Fra le indicazioni anche quella che specifica come progetti e attività siano adesso a carico del docente specialista e non quello di posto comune, come avveniva per l'Educazione fisica.

