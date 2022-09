De Masi alla Festa del Fatto: “Profughi ucraini accolti con maggior generosità di chi arriva con il barcone, ci deve far pensare” (Di sabato 10 settembre 2022) “L’Ucraina non è un Paese povero, nel senso che ha delle risorse, ci dobbiamo chiedere come mai dall’Ucraina che di per sé sarebbe ricca vengono tante badanti e se parlate con loro sono laureate in ingegneria, in biologia. Non ce n’eravamo accorti prima che da una nazione ricca arrivano come migranti a mantenere i nostri figli, i nostri nonni, dei laureati e laureate?”. Così il sociologo Domenico De Masi, parlando del tema della migrazione sul palco della Festa del Fatto Quotidiano durante la presentazione del documentario “Fuga ad Alcatraz – storia di un progetto di accoglienza”. “Queste persone arrivate in Italia (per via della guerra ndr.) sono arrivate sulla scia di altre che son dovute venire già prima quando non c’era la guerra, per mangiare – ha spiegato ancora – E sarebbe da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) “L’Ucraina non è un Paese povero, nel senso che ha delle risorse, ci dobbiamo chiedere come mai dall’Ucraina che di per sé sarebbe ricca vengono tante badanti e se parlate con loro sono laureate in ingegneria, in biologia. Non ce n’eravamo accorti prima che da una nazione riccano come migranti a mantenere i nostri figli, i nostri nonni, dei laureati e laureate?”. Così il sociologo Domenico De, parlando del tema della migrazione sul palco delladelQuotidiano durante la presentazione del documentario “Fuga ad Alcatraz – storia di un progetto di accoglienza”. “Queste personete in Italia (per via della guerra ndr.) sonote sulla scia di altre che son dovute venire già prima quando non c’era la guerra, per mangiare – ha spiegato ancora – E sarebbe da ...

CarloTerreni : RT @MicheleLugano: Bella serata per la premiazione del Bally Artist of the Year 2022 al #MASI di Lugano. Dominique Koch mi ha stupito per v… - ilfattovideo : “Fuga da Alcatraz – storia di un progetto di accoglienza”, alla Festa del Fatto l’incontro con De Masi, Fo, Monteve… - MicheleLugano : Bella serata per la premiazione del Bally Artist of the Year 2022 al #MASI di Lugano. Dominique Koch mi ha stupito… - gianluca_masi : @myrtamerlino Cominciamo a fare i conti con i soldi gestiti dal@tuo coniuge…per poi passare alla fantastica gestion… - MelgerTina : @AlekosPrete @aniramiznat Questa campagna elettorale assomiglia sempre di piú alla trama del film Vogliamo i colonn… -