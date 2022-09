Carlo III diventa Re, la proclamazione – Video (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Carlo III proclamato ufficialmente Re. Dal balcone di St. James, il Garter Principal King of Arms – ufficiale dell’Ordine della Giarrettiera – proclama formalmente l’ascesa al trono del nuovo sovrano. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) –III proclamato ufficialmente Re. Dal balcone di St. James, il Garter Principal King of Arms – ufficiale dell’Ordine della Giarrettiera – proclama formalmente l’ascesa al trono del nuovo sovrano. L'articolo proviene da Italia Sera.

vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda Elisabetta II, il suo instancabile servizio al bene e assicura preghiere per la Regina e per… - Agenzia_Ansa : L'annuncio della morte di Elisabetta II arriva con una nota di Buckingham Palace: 'Sua Maestà è morta pacificamente… - Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - axelvassallo : RT @Radio1Rai: #KingCharlesIII Carlo III ha firmato a St James's Palace l'atto di proclamazione che attesta il giuramento come nuovo #Re de… - mrispoli1 : Carlo III proclamato ufficialmente re in diretta tv: «God Save The King» -