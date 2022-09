Bianca Atzei sul palco col pancione: quando nascerà il bebè? (Di sabato 10 settembre 2022) Bianca Atzei non è mai stata più felice di adesso che col pancione sale sul palco e canta per il suo pubblico. Ad attenderla c’è sempre Stefano Corti, la Iena che l’ha conquistata fino a farle dimenticare tutte le lacrime del passato. Ha sofferto tanto per amore Bianca Atzei ma era forse anche colpa della sua fragilità, oggi è forte per due, non smette di cantare e sul palco ci sale sfoggiando il pancione. E’ in gran forma e ha voglia di mostrarlo a tutti il suo ventre arrotondato. In estate in vacanza ha regalato le sue foto in bikini col pancino, adesso evita di coprirlo perché è la parte più bella del suo corpo. E’ un desiderio che si è realizzato, soprattutto dopo il dolore per l’aborto. Bianca Atzei emozioni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 settembre 2022)non è mai stata più felice di adesso che colsale sule canta per il suo pubblico. Ad attenderla c’è sempre Stefano Corti, la Iena che l’ha conquistata fino a farle dimenticare tutte le lacrime del passato. Ha sofferto tanto per amorema era forse anche colpa della sua fragilità, oggi è forte per due, non smette di cantare e sulci sale sfoggiando il. E’ in gran forma e ha voglia di mostrarlo a tutti il suo ventre arrotondato. In estate in vacanza ha regalato le sue foto in bikini col pancino, adesso evita di coprirlo perché è la parte più bella del suo corpo. E’ un desiderio che si è realizzato, soprattutto dopo il dolore per l’aborto.emozioni ...

