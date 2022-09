Uomini e Donne: sfiorata la rissa tra Riccardo Guarnieri e il corteggiatore di Ida Platano (Di venerdì 9 settembre 2022) Riccardo Guarnieri del trono over di Uomini e Donne ha sfiorato la rissa con il corteggiatore di Ida Platano: Maria De Filippi è intervenuta per evitare il peggio. Nella puntata registrata nelle ultime ore di Uomini e Donne si è sfiorata la rissa tra Riccardo Guarnieri e un corteggiatore di Ida Platano, ex storica del cavaliere del Trono Over. Maria De Filippi si è alzata dalla sua postazione per evitare il peggio. Il tempo passa ma Riccardo Guarnieri e Ida Platano continuano ad essere tra i protagonisti di Uomini e Donne, e dalle premesse, sembra che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 settembre 2022)del trono over diha sfiorato lacon ildi Ida: Maria De Filippi è intervenuta per evitare il peggio. Nella puntata registrata nelle ultime ore disi èlatrae undi Ida, ex storica del cavaliere del Trono Over. Maria De Filippi si è alzata dalla sua postazione per evitare il peggio. Il tempo passa mae Idacontinuano ad essere tra i protagonisti di, e dalle premesse, sembra che ...

AndreaOrlandosp : Ricordare: 79 anni fa il Re tradì l’Italia con una fuga ingloriosa dalla guerra. Il riscatto della Patria fu il fru… - trash_italiano : L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di… - gualtierieurope : Oggi a Porta S. Paolo rinnoviamo l’omaggio alle donne e agli uomini che lottarono e diedero la vita per difendere l… - onlyamour : Uomini e donne.. - italiana2375 : @NFratoianni Il fatto che voi compiate degli scempi sulla pelle dei bambini e poi diciate ' eh vabbè ormai queste… -