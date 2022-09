Truffe ai danni dell’Inps di Benevento, otto persone rinviate a giudizio (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – otto rinvii a giudizio per una presunta truffa ai danni dell’Inps di Benevento. Si chiude così l’udienza preliminare, svoltasi al Tribunale di Benevento, celebrata davanti al Gup Maria Di Carlo per l’inchiesta sui casi di presunta truffa e di presunti falsi ai danni dell’Inps. A chiedere il rinvio a giudizio era stata il pm Assunta Tillo. In questo procedimento erano coinvolti in 15, con le ipotesi d’accusa di falso e truffa a vario titolo contestate. Prossima udienza è stata fissata 6 luglio2023. Ecco le perone rinviate a giudizio: Carlo Ceglia, 53 anni, di Montesarchio (Avv. Mario Cecere); Giovanni Campanile, 58 anni di Montesarchio (Avv. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutorinvii aper una presunta truffa aidi. Si chiude così l’udienza preliminare, svoltasi al Tribunale di, celebrata davanti al Gup Maria Di Carlo per l’inchiesta sui casi di presunta truffa e di presunti falsi ai. A chiedere il rinvio aera stata il pm Assunta Tillo. In questo procedimento erano coinvolti in 15, con le ipotesi d’accusa di falso e truffa a vario titolo contestate. Prossima udienza è stata fissata 6 luglio2023. Ecco le perone: Carlo Ceglia, 53 anni, di Montesarchio (Avv. Mario Cecere); Giovanni Campanile, 58 anni di Montesarchio (Avv. ...

anteprima24 : ** Truffe ai danni dell'Inps di ##Benevento, otto persone rinviate a giudizio ** - Appollaonia : RT @Serena_Notaro: Conte e la sua meschina propaganda: se avete realizzato il reddito di cittadinanza da incompetenti, non è colpa di chi m… - Serena_Notaro : Conte e la sua meschina propaganda: se avete realizzato il reddito di cittadinanza da incompetenti, non è colpa di… - cagg1008 : @BrescianiWalter Le truffe sono per la maggiore sul bonus facciate,lo sa vero? Le truffe vengono scoperte, le azien… - Mary35999509 : RT @gioman73: @Super_Stefy_ @gisellebardot @fravella74 @GiuseppeConteIT basta con questo #rdc da parassiti. Serve solo per voto di scambio… -