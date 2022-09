Tornado | la previsione di Giuliacci sulle regioni più a rischio in Italia

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il colonnellolo avevo predetto: giovedì 8 settembre temporali, grandine e. E così è stato: l''intensa perturbazione atlantica ha portato un'ondata di maltempo che ha fatto sentire i suoi effetti maggiormente al Nord ma non ha risparmiato il centro-. "Improvvisi temporali bagneranno su Alpi, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Occidentale, Toscana, Umbria e Lazio" aveva spiegato il meterologo. Poi alla fine di giovedì la situazione migliorerà e "venerdì tornerà quasi dappertutto il sole" aveva rassicurato. A destare preoccupazione però sono gli eventi estremi che potrebbero verificarsi con le piogge. "Nell'atmosfera c'è ancora tanta energia, come testimoniato anche dalle temperature insolitamente alte che si continuano a osservare in molte località - aveva spiegato-. Tutta energia ...

tempoweb : Allarme tornado, la previsione di Giuliacci: le regioni più a rischio in Italia - MeteoGiuliacci : METEO, in arrivo tanti TEMPORALI: attenzione al pericolo GRANDINE e TORNADO! -

MeteoGiuliacci

Non sono i terremoti, le alluvioni o ila maggior causa di mortalità europea in seguito ... agricolo e industriale, condotti indi un aumento del rischio climatico, possono, se non ......la Fed detta la linea da seguire per il futuro e che l'anno scorso aveva fallito le... il caso Celsius e la recente questioneCash hanno aggravato la situazione. Bitcoin è tornato ... Meteo Italia, in arrivo tanti TEMPORALI, attenzione a GRANDINE e TORNADO. Ecco la previsione Il colonnello Giuliacci lo avevo predetto: giovedì 8 settembre temporali, grandine e tornado. E così è stato: l''intensa ...Un'ondata di maltempo che ha portato freddo, frane, allagamenti, fango, trombe d'aria e violente grandinate. Mezza Italia sott'acqua a causa di temporali che stanno creando disagi ...