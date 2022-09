Tim Music Awards 2022 | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 settembre 2022)sono previste per i Tim? L’appuntamento con i premi dellaa va in onda su Rai 1 in diretta dall’Arena di Verona per due serate, venerdì 9 settembre e sabato 10 alle ore 20.35. Sul palco tutti gli artisti dell’anno che riproporranno i pezzi che ci hanno fatto ballare e divertire, specie in questa estate. Da Mahmood a Venditti e De Gregori, passando per Gianni Morandi e Rkomi, ce n’è davvero per tutti i gusti. In totale saranno 43 gli artisti che si esibiranno nel corso delle due serate. Alla conduzione, confermatissimi, Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Di seguito la programmazione completa. Prima puntata: venerdì 9 settembreore 20.35 Seconda puntata: sabato 10 settembreore 20.35 Cantanti e ...