Si sente male e sviene cadendo nella vasca per ripulire i pezzi di assemblaggio | muore la figlia del proprietario di una ditta

Si è sentita male e si è accasciata, finendo con il viso dentro una vasca usata per la sciacquatura di pezzi di assemblaggio, in cui c'erano una ventina di centimetri d'acqua, dove è annegata: è morta così, ieri a Tagliuno di Castelli Calepio, nel Bergamasco, 25 anni tra un mese. Come raccontano oggi vari quotidiani, è stato il padre – uscendo sul piazzale della ditta di famiglia – a trovarla, che dopo le scuole aveva subito deciso di andare a lavorare nella ditta di famiglia, la Mega srl, che si occupa di lavorazioni e assemblaggi di diversi oggetti, in particolare di contenitori per trucchi e profumi. Che all'origine della disgrazia ci sia stato un malore sarebbe confermato anche dal fatto che non è stata disposta l'autopsia. Domani alle 17 saranno celebrati i funerali.

