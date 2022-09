No | questo profilo Facebook non ha previsto la morte della regina Elisabetta

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il 9 settembre 2022 suè stato pubblicato lo screenshot di un post del 26 ottobre 2014 di un utente del social in cui si legge che laII sarebbe morta l’8 settembre 2022.è effettivamente deceduta in quella data. L’immagine è accompagnata dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su: «È un Mago ????». Si tratta di un contenuto fuorviante, presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione e che perdiffonde una notizia falsa. Il post del 26 ottobre 2014 esiste realmente, come si può verificare qui. In realtà, però, il post originario è stato modificato dallo stesso utente alle 20:06 dell’8 settembre, cioè poco dopo l’annuncio ufficialeFamiglia reale ...

ricpuglisi : @EnricoLetta @PD_Lombardia @PdMilano @SilviaRoggiani @Vpeluffo @CottarelliCPI @pdnetwork @sandrazampa… - abditeory : menomale che sto di meno su questo profilo perché vedo troppa pesantezza ogni giorno - Jeffry60779912 : RT @FakehunterIta: 6.500 follower seguono questo #profilofake @carla2y che rimanda al classico sito a pagamento truffa!! segnalate il pro… - Jeffry60779912 : RT @FakehunterIta: Questo è il classico #profilofake @lisatray4 che detestiamo piu' di altri. Oltre a rubare le foto da internet, si invent… - Jeffry60779912 : RT @FakehunterIta: Attenzione a questo #profilofake @MassimoAnnaCp1 è stato plurisegnalato ma continua a spacciarsi per coppia. Segnalate… -

EDGE9

...di follower dell'account Instagram di William e Kate hanno trovato un nuovo nome dato al: ... Lady Diana, è stata principessa del Galles, maè un titolo che non passa automaticamente all'...La crisi economica pressa il re Carlo III Inscenario, aumenta la pressione non solo su ... ha detto, aggiungendo che potrebbero esserci meno reali che partecipano a eventi di altoin ... La maggior parte delle PMI italiane non è pronta per il lavoro ibrido. La ricerca di Dynabook Cosa fare quando un hacker ruba l’account di Facebook Per difendersi da questi furti si possono adottare alcuni accorgimenti ...Da questi profili sono partite decine di truffe: prima gli utenti venivano contattati con messaggi neutri e poi veniva chiesto loro di investire in ...