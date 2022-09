Morte Elisabetta II | oggi il discorso del nuovo re Carlo III

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) - Il mondo piange la reginaII, morta ieri a 96 anni a Balmoral, in Scozia. Previsto perildelreIII, che sarà formalmente proclamato re del Regno Unito nella giornata di domani, sabato 10 settembre. L'annuncio ufficiale del decesso della sovrana è stato fatto da Buckingham Palace dopo che la prima ministra Liz Truss ne è stata informata formalmente. I funerali sono previsti fra dieci giorni secondo un calendario già stabilito da tempo, durante il quale sarà tenuto il lutto. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica. I passi formali dell'accessione al trono inizieranno questa mattina: il Consiglio di Accessione si riunirà a palazzo St. James e ...