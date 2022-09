M5S | Conte | ' al via voto base per decidere a chi donare restituzioni eletti'

(Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "'Cambia il vento ma noi no…'. Infuriano le polemiche - perlopiù sterili - in campagna elettorale, ma noi non ci lasciamo distrarre. Per tutta la giornata potrete votare pera quali progetti destinare il fondo accumulato con ledei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Sempre dalla parte dei cittadini, sempre #dallapartegiusta". Così su Facebook il leader del M5S Giuseppe, dando via alonline sulla piattaforma grillina che andrà avanti fino alle 22. Tra le associazioni tra le quali lagrillina è chiamata a scegliere, figurano, tra le altre, Emergency, Ong Nove Onlus, Comunità di Sant'Egidio, Libera, Associazione Gruppo Abele.

La7tv : #lariachetira @GiuseppeConteIT: 'Noi abbiamo dimostrato di saper governare il Paese anche affrontando la sfida più… - fattoquotidiano : Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già… - fattoquotidiano : Torino, bagno di folla a Borgo Vittoria per Giuseppe Conte e i candidati del M5s: “Una giornata piena di entusiasmo” - kimi2005B : Il #M5s e #Conte potrebbero arrivare anche al 16-17% senza rubare voti al PD. La strategia di #Letta di escluderlo… - Il_Vitruviano : @ComitatoCentra1 @robertdolci @Lukyluke311 Massì, le truffe sul 110% sono vere tanto quanto i presunti 60 miliardi… -

Le crepe del Carroccio su Whatsapp Così Letta è finito nella morsa die Calenda 'Attenzione a ... In questo momento 17 miliardi di euro sono ostaggio soprattutto di un paio di emendamenti del... Conte: il M5s non governerà con Meloni, il Pd non so
Fratelli d'Italia cresce e il Pd arretra, mentre il Movimento 5 stelle balza in avanti e supera la Lega. Lo dice Nando Pagnoncelli nel sondaggio per le elezioni politiche pubblicato il 9 settembre sul ...