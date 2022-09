LIVE F1, GP Italia 2022 in DIRETTA: via alla FP2! Si comincia alle 17.00 (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 VIA alla FP2!!! 16.56 Da segnalare, inoltre, come i team abbiano dedicato i minuti conclusivi della sessione ad una prima simulazione di passo gara, nel corso della quale Verstappen è parso più veloce di circa tre decimi al giro del duo della Ferrari, sebbene la F1-75 sia parsa più in forma rispetto a quanto osservato negli ultimi due appuntamenti. 16.54 Quarta posizione, invece, per Lewis Hamilton (+0.421), davanti a Max Verstappen (+0.430), il quale nel corso del proprio miglior giro lanciato ha però dovuto fare i conti con un Lando Norris deciso più che mai a non lasciargli strada, non riuscendo di fatto a migliorare il suo crono iniziale. 16.51 Nella prima sessione la miglior prestazione è stata della Ferrari di Leclerc grazie ad un ottimo passaggio in 1:22.410, ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 VIA!! 16.56 Da segnalare, inoltre, come i team abbiano dedicato i minuti conclusivi della sessione ad una prima simulazione di passo gara, nel corso della quale Verstappen è parso più veloce di circa tre decimi al giro del duo della Ferrari, sebbene la F1-75 sia parsa più in forma rispetto a quanto osservato negli ultimi due appuntamenti. 16.54 Quarta posizione, invece, per Lewis Hamilton (+0.421), davanti a Max Verstappen (+0.430), il quale nel corso del proprio miglior giro lanciato ha però dovuto fare i conti con un Lando Norris deciso più che mai a non lasciargli strada, non riuscendo di fatto a migliorare il suo crono iniziale. 16.51 Nella prima sessione la miglior prestazione è stata della Ferrari di Leclerc grazie ad un ottimo passaggio in 1:22.410, ...

