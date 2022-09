Lazio, l'omaggio per Battisti: '24 anni senza Lucio' (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA - "Lucio, 24 anni senza di te ma è sempre il tempo di vivere con te". È il messaggio dall'account ufficiale della Lazio in memoria dei 24 anni dalla scomparsa di Lucio Battisti . Sui social il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA - ", 24di te ma è sempre il tempo di vivere con te". È il messaggio dall'account ufficiale dellain memoria dei 24dalla scomparsa di. Sui social il ...

LALAZIOMIA : Lazio, l'omaggio per Battisti: '24 anni senza Lucio' - Aquila6811 : RT @sportli26181512: Lazio, l'omaggio per Battisti: '24 anni senza Lucio': Nell'anniversario della scomparsa del grande cantautore italiano… - sportli26181512 : Lazio, l'omaggio per Battisti: '24 anni senza Lucio': Nell'anniversario della scomparsa del grande cantautore itali… - LazionewsEu : Quanto ci manca #LucioBattisti ? Da brividi l'omaggio della #Lazio nell'anniversario della sua morte... #sslazio… - flamanc24 : RT @LazioNews_24: La #Lazio ricorda Lucio #Battisti: l’omaggio sui social – VIDEO -