Isola, Franco Terlizzi esce dal carcere: ecco perché (Di venerdì 9 settembre 2022) Arrestato tre giorni fa nell'ambito di un'operazione contro la 'Ndrangheta, l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi Franco Terlizzi è uscito dal carcere. L'accusa era quella di essere stato il prestanome di un boss, ma fortunatamente per l'ex pugile sembrano essere arrivate notizie positive. In carcere dallo scorso 6 settembre, il padre di Michael Terlizzi non sarebbe più recluso nel penitenziario di Monza. A quanto pare, infatti, come riportano i colleghi di Gossip e Tv, "il giudice per le indagini preliminari ha accolto l'istanza che avevano presentato gli avvocati Marcello Perillo e Antonino Crea. Ovviamente ci saranno ulteriori indagini e il processo per capire se ci sarà una condanna oppure se verrà definitivamente scagionato dalle importanti accuse".

