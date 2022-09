Incidente a Santa Maria Capua Vetere, schianto frontale: morto un uomo (Di venerdì 9 settembre 2022) Incidente mortale lungo la statale 7 bis a Santa Maria Capua Vetere. Ad anticipare la notizia è Casertace. Un uomo di 65 anni avrebbe perso la vita dopo lo scontro tra due vetture. Incidente a Santa Maria Capua Vetere, un morto Secondo una prima ricostruzione, due vetture, per cause in fase di accertamento si si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 settembre 2022)mortale lungo la statale 7 bis a. Ad anticipare la notizia è Casertace. Undi 65 anni avrebbe perso la vita dopo lo scontro tra due vetture., unSecondo una prima ricostruzione, due vetture, per cause in fase di accertamento si si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SanremoNews : Sanremo: incidente sul lavoro in un'azienda di valle Armea, dipendente in elicottero al 'Santa Corona' - VoceDelTrentino : Incidente tra Vigolo Vattaro e Trento: traffico bloccato e una persona al Santa Chiara - - LuceverdeRadio : [AGG] ?Traffico non piu' Bloccato tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord > Napoli ??????Coda di 1 km tra Capua e… - glncipriani : Tragico incidente a Noale dopo la discoteca: morto il 19enne Riccardo Gallo NOALE (VE) – SANTA MARIA DI SALA . Nuov… - MyWayASPI : Ore 14:38 07/09/2022 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI ?? Napoli #trafficobloccato per incidente tra Santa Maria Capu… -