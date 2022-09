Elezioni: Carfagna, 'sud non è quello del Rdc come dicono i 5 stelle' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - "Non conosco un solo ragazzo o adulto del Sud che rifiuta un lavoro dignitoso e vuole cullarsi sul Reddito di cittadinanza. Negli ultimi 15 anni sono andati via dal sud per lavorare oltre 2mln di persone, prevalentemente ragazzi. Non voglio pensare che la crescita dei sondaggi del 5 stelle sia dovuto al reddito di cittadinanza". Lo ha detto Mara Carfagna a Radio Capital. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - "Non conosco un solo ragazzo o adulto del Sud che rifiuta un lavoro dignitoso e vuole cullarsi sul Reddito di cittadinanza. Negli ultimi 15 anni sono andati via dal sud per lavorare oltre 2mln di persone, prevalentemente ragazzi. Non voglio pensare che la crescita dei sondaggi del 5sia dovuto al reddito di cittadinanza". Lo ha detto Maraa Radio Capital.

