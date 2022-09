BU-NET, l’e-commerce che spedisce il gusto piemontese e valdostano a casa tua (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 9 Settembre 2022. Ci sono dei termini provenienti da una lingua straniera che non riescono a trovare una traduzione puntuale nella nostra lingua. Questo accade per svariati motivi: primo fra tutti è il “dono della sintesi” che altre lingue hanno rispetto all’italiano oppure, semplicemente, perché quella stessa parola straniera racchiude al suo interno un insieme di sensazioni che, nella nostra lingua, non riescono ad essere espresse utilizzando una sola parola. Gli stati d’animo trovano campo fertile nei “termini intraducibili”; però, degni di nota sono alcuni termini nel settore culinario che fanno venire l’acquolina in bocca soltanto pronunciandoli. Sul podio si posiziona un termine georgiano, “Shemomechama”, tradotto in italiano con “continuare a mangiare anche quando si è estremamente sazi e il bottone dei pantaloni è in procinto di saltare”. Una visione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 9 Settembre 2022. Ci sono dei termini provenienti da una lingua straniera che non riescono a trovare una traduzione puntuale nella nostra lingua. Questo accade per svariati motivi: primo fra tutti è il “dono della sintesi” che altre lingue hanno rispetto all’italiano oppure, semplicemente, perché quella stessa parola straniera racchiude al suo interno un insieme di sensazioni che, nella nostra lingua, non riescono ad essere espresse utilizzando una sola parola. Gli stati d’animo trovano campo fertile nei “termini intraducibili”; però, degni di nota sono alcuni termini nel settore culinario che fanno venire l’acquolina in bocca soltanto pronunciandoli. Sul podio si posiziona un termine georgiano, “Shemomechama”, tradotto in italiano con “continuare a mangiare anche quando si è estremamente sazi e il bottone dei pantaloni è in procinto di saltare”. Una visione ...

francescocosta : Ciao, presto se volete ci vedremo in giro per l'Italia per parlare di 'California' e non solo. Qui trovate la mia a… - EnelGroupIT : Da una transizione più rapida a un uso più efficiente delle risorse,posti di lavoro e risparmi significativi.L'AD… - SBerritta : DAL MYANMAR/ “L’impossibile rivolta, tra cattolici perseguitati e conquista cinese”… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: L’omaggio di Rai Cultura alla regina Elisabetta. Da “Passato e Presente” a “La Grande Storia” - CReIAMOPA : #CReIAMOPA Lo scorso 11 luglio si è tenuto l'affiancamento della L2WP1 @Regione_Sicilia, dedicato alla Strategia na… -