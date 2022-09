Berlusconi | “Letta sa di perdere e sta snaturando il Pd portandolo a sinistra Un processo inquietante”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 settembre 2022) Dal Caro energia, “tempesta perfetta da fermare subito”, alle sanzioni passando per la crisi nera del Pd di, che sta operando una “trasformazione”. In una intervista a doppia pagina sul Giornale Silviofa il punto dell’attualità politica a quindici giorni dall’appuntamento con le urne.: con Elisabetta II si perde un riferimento mondiale Si comincia inevitabilmente con la morte della Regina Elisabetta II e il ricordo degli incontri avuti con sua Maestà. “Sapeva unire una straordinaria autorevolezza e uno stile inimitabile ad un garbo spontaneo. Una viva simpatia e un sorprendente senso dell’umorismo. Scompare una figura di riferimento non solo per il Regno Unito ma per il mondo intero”, dice il Cavaliere a colloquio con Augusto Minzolin. LEGGI ...