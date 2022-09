US Open 2022, le reazioni social a Sinner-Alcaraz. Gauff: “Mi rifiuto di andare a dormire” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Questa partita è pazzesca. Parto alle 6 del mattino per l’aeroporto, ma mi rifiuto di dormire e perdermi questo“. Questo tweet di Coco Gauff descrive in maniera piuttosto accurata ciò che è stato il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due hanno giocato una partita monumentale, durata oltre cinque ore e terminata a notte fonda, mandando in visibilio il pubblico dell’Arthur Ashe. Di seguito le reazioni social, anche da parte di personaggi di spicco del mondo del tennis. this match is insane. I leave at 6am for the airport but I refuse to sleep and miss this. #Sinner #Alcaraz — Coco Gauff (@CocoGauff) September 8, 2022 How good is this match #Alcaraz – ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) “Questa partita è pazzesca. Parto alle 6 del mattino per l’aeroporto, ma midie perdermi questo“. Questo tweet di Cocodescrive in maniera piuttosto accurata ciò che è stato il match tra Jannike Carlos. I due hanno giocato una partita monumentale, durata oltre cinque ore e terminata a notte fonda, mandando in visibilio il pubblico dell’Arthur Ashe. Di seguito le, anche da parte di personaggi di spicco del mondo del tennis. this match is insane. I leave at 6am for the airport but I refuse to sleep and miss this. #— Coco(@Coco) September 8,How good is this match #– ...

