US Open 2022, Frances Tiafoe: "E' tutto pazzesco. Su questi campi mi sento a casa" (Di giovedì 8 settembre 2022) Prosegue il sogno di Frances Tiafoe allo US Open 2022. Il 24enne di Hyattsville è il primo americano a raggiungere le semifinali nello Slam di casa addirittura dal 2006, quando ci riuscì Andy Roddick. Un'altra vittoria strepitosa nei quarti per Tiafoe, che ha superato in tre set il russo Andrey Rublev con il punteggio di 7-6 7-6 6-4, dopo che era stato capace di eliminare negli ottavi Rafael Nadal. Un Tiafoe ovviamente felicissimo e che non ha trattenuto le sue emozioni. "tutto queste è semplicemente pazzesco. Ventiquattro ora fa ho conquistato la vittoria più importante della mia vita 24 ore fa e adesso ho ottenuto un'altra grande vittoria. Andrey è un giocatore infernale ed è difficile giocarci contro. Era difficile voltare pagina ...

