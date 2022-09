Uno studio, danni alla salute ridotti per i fumatori che passano a glo (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – I risultati completi di uno studio durato un anno hanno dimostrato che i fumatori che sono passati dalle sigarette all'uso esclusivo di glo, il prodotto a tabacco riscaldato (THP) di BAT, hanno ottenuto miglioramenti significativi e duraturi in diversi indicatori di potenziali danni associati allo sviluppo precoce di malattie, rispetto a chi invece ha continuato a fumare. Tra queste: le malattie polmonari, il cancro e le malattie cardiovascolari (CVD).I risultati dello studio – pubblicati su Internal and Emergency Medicine – si basano su cambiamenti positivi riportati a 3 e 6 mesi. I miglioramenti osservati si sono mantenuti per tutti i 12 mesi dello studio, supportando la fondatezza scientifica del potenziale di glo come alternativa meno rischiosa per i fumatori ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – I risultati completi di unodurato un anno hanno dimostrato che iche sono passati dalle sigarette all'uso esclusivo di glo, il prodotto a tabacco riscaldato (THP) di BAT, hanno ottenuto miglioramenti significativi e duraturi in diversi indicatori di potenzialiassociati allo sviluppo precoce di malattie, rispetto a chi invece ha continuato a fumare. Tra queste: le malattie polmonari, il cancro e le malattie cardiovascolari (CVD).I risultati dello– pubblicati su Internal and Emergency Medicine – si basano su cambiamenti positivi riportati a 3 e 6 mesi. I miglioramenti osservati si sono mantenuti per tutti i 12 mesi dello, supportando la fondatezza scientifica del potenziale di glo come alternativa meno rischiosa per i...

LaVeritaWeb : La «correlazione» tra culle vuote e adesione alla campagna in uno studio tedesco. Gli esperti: cautela, ma serve in… - LaVeritaWeb : Uno studio conferma che, nei maschi under 40, i problemi al cuore aumentano più col siero che con l’infezione. Inta… - sole24ore : ?? Ammonta a 49,5 miliardi di euro (pari al 2,8% del Pil) il totale degli #stanziamenti italiani a favore di famigli… - ItaliaNotizie24 : Uno studio, danni alla salute ridotti per i fumatori che passano a glo - nestquotidiano : Uno studio, danni alla salute ridotti per i fumatori che passano a glo -

Delitto di Nada Cella, Dna femminile sulla camicia della segretaria uccisa: si stringe il cerchio sull'omicidio ...sull' ascensore dello stabile di via Marsala doveva aveva sede lo studio di Soracco. Tutti reperti non riconducibili a Nada Cella: ma se in un primo momento erano stati attribuiti a due soggetti, uno ... Rocket Lab si unisce al programma Rocket Cargo - Space Economy News Si tratta di uno studio dell'esercito americano per trasportare carichi in tutto il mondo utilizzando lanci suborbitali. Se il programma si concretizzasse, sarebbe possibile consegnare materiale di ... Uno studio, danni alla salute ridotti per i fumatori che passano a glo Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie tramite il pulsante “Accetta”, chiudendo questa informativa, proseguendo la navigazione di questa pagina, interagendo con un link o un pulsante al di ... Tg1: nuovo studio, scenografia e sigla. Tutte le novità Grosse novità per il Tg1. Il telegiornale della Rete Ammiraglia da oggi, giovedì 8 settembre 2022, avrà un nuovo studio e quindi una nuova scenografia. Uno studio multiplayer tra enormi ledwall e touc ... ...sull' ascensore dello stabile di via Marsala doveva aveva sede lodi Soracco. Tutti reperti non riconducibili a Nada Cella: ma se in un primo momento erano stati attribuiti a due soggetti,...Si tratta didell'esercito americano per trasportare carichi in tutto il mondo utilizzando lanci suborbitali. Se il programma si concretizzasse, sarebbe possibile consegnare materiale di ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie tramite il pulsante “Accetta”, chiudendo questa informativa, proseguendo la navigazione di questa pagina, interagendo con un link o un pulsante al di ...Grosse novità per il Tg1. Il telegiornale della Rete Ammiraglia da oggi, giovedì 8 settembre 2022, avrà un nuovo studio e quindi una nuova scenografia. Uno studio multiplayer tra enormi ledwall e touc ...