Una vita anticipazioni: Dori e Felipe finalmente insieme, Genoveva rischia grosso ma è pronta a tutto (Di giovedì 8 settembre 2022) E’ arrivato il momento dei faccia a faccia e di scelte decisive per alcuni protagonisti di Una vita. Nelle prossime puntate della soap spagnola vedremo molti colpi di scena e capiremo ad esempio, anche che cosa deciderà di fare Dori. Pian piano si è capito che la donna sta seguendo una ricerca e che spera di lavorare nella squadra di Freud ma i sentimenti che la legano a Felipe, le faranno cambiare idea? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 9 settembre 2022. La soap spagnola torna come ogni giorno alle 14,10 su Canale 5 per tenere compagnia al pubblico che regala ogni giorno ottimi ascolti. Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1448 di Acacias 38. Come avrete visto, Aurelio non ha nessuna intenzione di permettere a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 settembre 2022) E’ arrivato il momento dei faccia a faccia e di scelte decisive per alcuni protagonisti di Una. Nelle prossime puntate della soap spagnola vedremo molti colpi di scena e capiremo ad esempio, anche che cosa deciderà di fare. Pian piano si è capito che la donna sta seguendo una ricerca e che spera di lavorare nella squadra di Freud ma i sentimenti che la legano a, le faranno cambiare idea? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 9 settembre 2022. La soap spagnola torna come ogni giorno alle 14,10 su Canale 5 per tenere compagnia al pubblico che regala ogni giorno ottimi ascolti. Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1448 di Acacias 38. Come avrete visto, Aurelio non ha nessuna intenzione di permettere a ...

