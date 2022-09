Regno Unito in lutto: è morta Elisabetta II, la Regina dei record (Di giovedì 8 settembre 2022) Londra – E’ morta la Regina Elisabetta II. Lo ha annunciato Buckingham Palace. La sovrana, 96 anni, si è spenta nel castello di Balmoral, in Scozia. La news è stata diffusa al termine di una giornata cominciata con il comunicato di Buckingham Palace che aveva reso noto il peggioramento delle condizioni di salute. Nel Regno Unito è così partita l’operazione London Bridge (leggi qui) The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022 “In seguito ad ulteriori valutazioni questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto supervisione ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Londra – E’laII. Lo ha annunciato Buckingham Palace. La sovrana, 96 anni, si è spenta nel castello di Balmoral, in Scozia. La news è stata diffusa al termine di una giornata cominciata con il comunicato di Buckingham Palace che aveva reso noto il peggioramento delle condizioni di salute. Nelè così partita l’operazione London Bridge (leggi qui) The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022 “In seguito ad ulteriori valutazioni questa mattina, i medici dellasono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto supervisione ...

