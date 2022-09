Re Carlo: il primo comunicato ufficiale dopo la morte della Regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Il primo comunicato di Re Carlo Pochi minuti fa è arrivata la tragica notizia della morte della Regina Elisabetta. Sua Maestà si è spenta questo pomeriggio nel Castello di Balmoral, e in questi minuti il mondo intero sta piangendo la dipartita di questa amata sovrana. Nel mentre, come da Protocollo, Carlo è stato eletto Re d’Inghilterra L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 8 settembre 2022) Ildi RePochi minuti fa è arrivata la tragica notizia. Sua Maestà si è spenta questo pomeriggio nel Castello di Balmoral, e in questi minuti il mondo intero sta piangendo la dipartita di questa amata sovrana. Nel mentre, come da Protocollo,è stato eletto Re d’Inghilterra L'articolo proviene da Novella 2000.

mpiacenonaver1 : @superpave Più per il primo.ministro che per Carlo che non conta un caxxo esattamente come da anni non contava un caxxo Elisabetta... - Vitellozzo : @DaRonz82 @gippu1 E il primo, Carlo I, fu fatto ar sugo - Novella_2000 : Il nuovo Re Carlo rompe il silenzio dopo la morte della Regina Elisabetta: il primo comunicato ufficiale - StevenT_Who : Ha scelto il nome Carlo, III° per l'esattezza...storicamente, non un bel presagio. Il primo finì ghigliottinato, il… - VedeleAngela : RT @agambella: Il primo comunicato di re Carlo (III) d'Inghilterra. -