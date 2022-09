Quelle conversazioni WhatsApp dei magistrati della Corte dei Conti che rischiano di finire in mano agli hacker (Di giovedì 8 settembre 2022) La Corte dei Conti fa i Conti con gli hacker. Ma anche – potremmo aggiungere – con una prassi non sicura: quella per la quale i magistrati si scambiano informazioni sul loro lavoro via WhatsApp, un servizio di messaggistica che è aperto a tutti, che non è opportunamente tutelato per il livello d’attenzione che richiederebbero, invece, i lavori dei magistrati e che pure viene utilizzato come principale mezzo di comunicazione tra telefoni aziendali. Il Messaggero ha riportato la notizia di una denuncia alla polizia postale da parte della stessa Corte dei Conti: probabilmente con il meccanismo del phishing, l’utenza di WhatsApp di uno dei suoi magistrati è stata ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 settembre 2022) Ladeifa icon gli. Ma anche – potremmo aggiungere – con una prassi non sicura: quella per la quale isi scambiano informazioni sul loro lavoro via, un servizio di messaggistica che è aperto a tutti, che non è opportunamente tutelato per il livello d’attenzione che richiederebbero, invece, i lavori deie che pure viene utilizzato come principale mezzo di comunicazione tra telefoni aziendali. Il Messaggero ha riportato la notizia di una denuncia alla polizia postale da partestessadei: probabilmente con il meccanismo del phishing, l’utenza didi uno dei suoiè stata ...

