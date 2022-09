Parlare di sé al cinema è da conformisti, per i ribelli c’è il documentario su Zeffirelli (Di giovedì 8 settembre 2022) Quando al cinema e in editoria lavorava gente cinica – di buon senso, in verità: ora domina la sensibilità delle viole mammole, tutto pare gravissimo – la regola era: nell’opera prima chiunque parl... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 settembre 2022) Quando ale in editoria lavorava gente cinica – di buon senso, in verità: ora domina la sensibilità delle viole mammole, tutto pare gravissimo – la regola era: nell’opera prima chiunque parl... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

6oodVib3sOnly : RT @unagiaslifes2: Una volta era il festival del Cinema, adesso il festival per far parlare di sé inventandosi le cose più surreali - ruby_sussex : RT @unagiaslifes2: Una volta era il festival del Cinema, adesso il festival per far parlare di sé inventandosi le cose più surreali - cryingwsel_ : RT @unagiaslifes2: Una volta era il festival del Cinema, adesso il festival per far parlare di sé inventandosi le cose più surreali - AllForLove___ : L’imbarazzo nel vedere i basciagoni influencer invitati al sacrosanto festival del cinema.. ambiente in cui non c’e… - A_smarah_ : RT @unagiaslifes2: Una volta era il festival del Cinema, adesso il festival per far parlare di sé inventandosi le cose più surreali -