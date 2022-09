Medical Microinstruments presenta strumenti robotici ancora più piccoli per affrontare le complessità della super-microchirurgia

(Di giovedì 8 settembre 2022) Eseguiti in Europa i primi interventi con i nuovimicro PISA, Italia, 8 settembre 2022 /PRNewswire/, Inc. (MMI), azienda di robotica impegnata a migliorare gli esiti clinici per i pazienti sottoposti a, ha annunciato oggi il lancio dei suoi nuoviNanoWrist®micro da utilizzare con il sistema chirurgico Symani®, sviluppati specificamente perle sfide. Il nuovo porta aghi e dilatatoremicro sono stati recentemente utilizzati in procedure cliniche a Zurigo, Firenze e Salisburgo, con esiti positivi per i pazienti. Simon Enzinger, MD, DDS, chirurgo del dipartimento di Chirurgia orale e ...

A brevettare e produrre i più piccoli al mondo è(Mmi), startup italiana nata nel 2015 a Calci, in provincia di Pisa . I microstrumenti articolati sono in grado di attuare il ...Symani Simulator to accelerate the expansion and adoption of robotic microsurgery PISA, Italy, May 26, 2022 /PRNewswire/ - -(MMI) SpA , a robotics company dedicated to improving clinical outcomes for patients undergoing microsurgery, today announced the launch of its Symani Surgical System ... La microchirurgia robotica di Medical Microinstruments chiude un round da 75 milioni di dollari