Mattarella: “Crisi del prezzo del gas e delle fonti di energia è grave, serve un ripensamento collettivo” (Di giovedì 8 settembre 2022) “C’è grande preoccupazione” per la guerra in Ucraina. “L’Italia continua a mantenere grande sostegno a Kiev, alla sua indipendenza e ritiene che sia necessario mantenere una forte pressione sulla Federazione russa attraverso le sanzioni superare questa sciagurata situazione bellicista della Russia. Speriamo in un negoziato che porti alla pace”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando da Tirana durante una visita in Albania, sottolineando che l'”accordo per trasportare il grano” è un “buon segnale”. L’aggressione russa in Ucraina sta portando anche “conseguenze economiche particolarmente gravi per tutta l’Europa“, ha aggiunto Mattarella. “Sul piano energetico la Crisi che si sta sviluppando con l’aumento del prezzo del gas e delle fonti di energia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) “C’è grande preoccupazione” per la guerra in Ucraina. “L’Italia continua a mantenere grande sostegno a Kiev, alla sua indipendenza e ritiene che sia necessario mantenere una forte pressione sulla Federazione russa attraverso le sanzioni superare questa sciagurata situazione bellicista della Russia. Speriamo in un negoziato che porti alla pace”. Così il presidente della Repubblica Sergioparlando da Tirana durante una visita in Albania, sottolineando che l'”accordo per trasportare il grano” è un “buon segnale”. L’aggressione russa in Ucraina sta portando anche “conseguenze economiche particolarmente gravi per tutta l’Europa“, ha aggiunto. “Sul piano energetico lache si sta sviluppando con l’aumento deldel gas edi...

msgelmini : Il Presidente #Mattarella, con la sua grande saggezza, indica la strada: risposta rapida ed efficace alla crisi ene… - Candid_S_Voce : Mattarella a Tirana per accelerare l'ingresso dell'Albania nella Ue - - fisco24_info : Mattarella a Tirana per accelerare l'ingresso dell'Albania nella Ue: AGI - La crisi ucraina 'desta grande preoccupa… - felixsarcona5 : RT @UniLUISS: “Quello del Presidente Mattarella è un forte richiamo all’Europa. Dopo aver superato la crisi pandemica, siamo chiamati ad af… - ilariallegro : RT @AlbMagna17: Tanto più che il Mozambico è divenuto improvvisamente familiare in una crisi energetica che ha costretto i governi occident… -