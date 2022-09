Marotta: “Massima fiducia del club in Inzaghi. Seconda stella sogno realizzabile” (Di giovedì 8 settembre 2022) Beppe Marotta sul momento dell’Inter Intervista a Sky Sport per Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter. Il dirigente nerazzurro ha parlato del momento della squadra ribadendo la Massima fiducia del club in Inzaghi e di quelli che sono gli obiettivi sportivi da qui a fine stagione. Quale è il suo umore da dirigente? C’è stato un confronto con l’allenatore?“Sano realismo, ogni sconfitta porta con sé un’analisi più attenta di quelle che sono le problematiche. Il confronto fa parte del lavoro di dirigente, al nostro interno abbiamo uno staff a livello dirigenziale e tecnico molto unito; da un confronto nasce sempre qualcosa di importante e positivo per il futuro”. Beppe Marotta Simone InzaghiLa partita col Bayern ha mostrato le ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Beppesul momento dell’Inter Intervista a Sky Sport per Beppe, amministratore delegato dell’Inter. Il dirigente nerazzurro ha parlato del momento della squadra ribadendo ladeline di quelli che sono gli obiettivi sportivi da qui a fine stagione. Quale è il suo umore da dirigente? C’è stato un confronto con l’allenatore?“Sano realismo, ogni sconfitta porta con sé un’analisi più attenta di quelle che sono le problematiche. Il confronto fa parte del lavoro di dirigente, al nostro interno abbiamo uno staff a livello dirigenziale e tecnico molto unito; da un confronto nasce sempre qualcosa di importante e positivo per il futuro”. BeppeSimoneLa partita col Bayern ha mostrato le ...

