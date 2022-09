LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta A ESPANA 2022 13.04 Nel frattempo Carlos Rodriguez si dirige all’auto del medico. 13.02 gruppo nuovamente compatto. 12.59 Il gruppo al momento è ancora vicino. 12.57 Se ne va un drappello formato da Chris Harper (Jumbo-Visma), Sergio Higuita (Bora-hansgrohe), James Shaw (EF Education-EasyPost), Nelson OLIVEira (Movistar Team) e Robert Stannard (Alpecin-Decuninck). 12.54 Media molto alta in questa prima parte di gara. 12.51 Un nuovo attacco: otto corridori al comando. 12.49 Diversi corridori caduti, anche Quentin Pacher (Groupama-FDJ) e Jay Vine (Alpecin-Deceuninck). 12.47 Caduta in gruppo. A terra anche Carlos Rodriguez, quarto in classifica ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLAA ESPANA13.04 Nel frattempo Carlos Rodriguez si dirige all’auto del medico. 13.02nuovamente. 12.59 Ilal momento èvicino. 12.57 Se ne va un drappello formato da Chris Harper (Jumbo-Visma), Sergio Higuita (Bora-hansgrohe), James Shaw (EF Education-EasyPost), Nelson Oira (Movistar Team) e Robert Stannard (Alpecin-Decuninck). 12.54 Media molto alta in questa prima parte di gara. 12.51 Un nuovo attacco: otto corridori al comando. 12.49 Diversi corridori caduti, anche Quentin Pacher (Groupama-FDJ) e Jay Vine (Alpecin-Deceuninck). 12.47 Caduta in. A terra anche Carlos Rodriguez, quarto in classifica ...

zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 diciottesima tappa Trujillo-Alto de Piornal: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #diciottesima… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:10 per vivere con il nostro racconto la diciottesima tappa de #LaVuelta22 - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 18 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Ciclismo #Vuelta #Uran vince la 17ª tappa e fa la storia, entrando nel 'circolo' dei corridori cap… - ILENIALazzaro : Ci siamo per la Vuelta Femminile ! Ore 18.20 live su @Eurosport_IT 2 e digital #eurosportciclismo -