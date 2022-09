In calo intimidazioni a giornalisti, - 43% in primo semestre 2022 (Di giovedì 8 settembre 2022) Il primo semestre 2022 ha registrato un calo del 43% degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti rispetto allo stesso periodo del 2021. Gli episodi sono stati in tutto 64, dei quali 8 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilha registrato undel 43% degli atti intimidatori nei confronti deirispetto allo stesso periodo del 2021. Gli episodi sono stati in tutto 64, dei quali 8 ...

News24_it : In calo intimidazioni a giornalisti, -43% in primo semestre 2022 - iconanews : In calo intimidazioni a giornalisti, -43% in primo semestre 2022 -