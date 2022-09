Il Regno Unito in ansia per la Regina Elisabetta II. I medici "preoccupati" per la sua salute (Di giovedì 8 settembre 2022) La nota di Buckingham Palace riferisce che la sovrana, 96 anni, è "sotto controllo medico". Carlo e Camilla, William e Kate sono a Balmoral. La neopremier Liz Truss esprime "grande preoccupazione" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 settembre 2022) La nota di Buckingham Palace riferisce che la sovrana, 96 anni, è "sotto controllo medico". Carlo e Camilla, William e Kate sono a Balmoral. La neopremier Liz Truss esprime "grande preoccupazione"

