"Grande dolore". "Choc enorme": l'addio di Re Carlo III e della premier Truss (Di giovedì 8 settembre 2022) Il primo ministro Liz Truss ha reso omaggio alla Regina: "Una roccia su cui è stata costruita la moderna Gran Bretagna". Carlo: "Momento di Grande tristezza per tutta la famiglia" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) Il primo ministro Lizha reso omaggio alla Regina: "Una roccia su cui è stata costruita la moderna Gran Bretagna".: "Momento ditristezza per tutta la famiglia"

santegidionews : Grande dolore per la morte di Suor Maria De Coppi, uccisa nell'attacco alla missione comboniana di Chipene. Non dim… - SkyTG24 : Morta la Regina Elisabetta, il successore Re Carlo: un grande dolore - SignoraDelleOr1 : RT @gigliointi: 'Nella vita della maggioranza delle donne, tutto anche il più grande dolore si riduce alla prova di un abito' Proust #Emo… - deer55 : Mi unisco al dolore del popolo britannico per la scomparsa della loro amata Regina. #QueenElizabeth una grande donn… - lagatta4739 : RT @gigliointi: 'Nella vita della maggioranza delle donne, tutto anche il più grande dolore si riduce alla prova di un abito' Proust #Emo… -