**Governo: Draghi a Coldiretti, 'continueremo a sostenervi, prossimi giorni nuovi interventi'** (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Caro Presidente, Caro Direttore Generale, Care associate e cari associati, sono molto felice di mandarVi un saluto affettuoso in occasione di questo incontro tra le principali imprese del settore agroalimentare italiano. L'agricoltura è parte integrante della storia d'Italia, è fondamentale per la nostra economia, è essenziale per la vita di tutti i cittadini. Il Governo si è sempre impegnato per aiutare il settore a superare le emergenze, prime tra tutte quella idrica e quella energetica, e per creare le condizioni di una crescita sostenibile e di lungo periodo". Così il premier Mario Draghi in un messaggio all'evento Coldiretti/Filiera Italia. "Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo stanziato 4,4 miliardi di euro per migliorare l'efficienza del sistema idrico. Le inefficienze della rete danneggiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Caro Presidente, Caro Direttore Generale, Care associate e cari associati, sono molto felice di mandarVi un saluto affettuoso in occasione di questo incontro tra le principali imprese del settore agroalimentare italiano. L'agricoltura è parte integrante della storia d'Italia, è fondamentale per la nostra economia, è essenziale per la vita di tutti i cittadini. Il Governo si è sempre impegnato per aiutare il settore a superare le emergenze, prime tra tutte quella idrica e quella energetica, e per creare le condizioni di una crescita sostenibile e di lungo periodo". Così il premier Marioin un messaggio all'evento/Filiera Italia. "Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo stanziato 4,4 miliardi di euro per migliorare l'efficienza del sistema idrico. Le inefficienze della rete danneggiano ...

