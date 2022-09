Giorgia Meloni, la leader combattente (che non sarà mai Thatcher) (Di giovedì 8 settembre 2022) Giorgia Meloni ha in sé qualcosa di antico, di fuori dal tempo, come di giovinezza perduta, non sfiorita, ma perduta, non vissuta, per quella passione divorante che prende certi e non li lascia mai. Già immersa nella politica liceale a 15 anni, non è più riemersa, è stata dirigente di partito, ministro, oggi è presidente del Consiglio in pectore e intanto il tempo se ne va. Ancor giovane di età, ma i suoi riferimenti della cultura popolare sono molto simili a quelli di sinistra: i cantautori, quelli che stavano dall’altra parte ma erano solidi, dicevano delle cose o così almeno piace credere. Poi Tolkien, d’accordo, ma ormai Tolkien se lo sta prendendo l’immaginario comunista. Non è facile essere Giorgia Meloni. Sempre dalla parte sbagliata della storia, sempre accusata di nostalgie improbabili, lei che non ha mai ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 8 settembre 2022)ha in sé qualcosa di antico, di fuori dal tempo, come di giovinezza perduta, non sfiorita, ma perduta, non vissuta, per quella passione divorante che prende certi e non li lascia mai. Già immersa nella politica liceale a 15 anni, non è più riemersa, è stata dirigente di partito, ministro, oggi è presidente del Consiglio in pectore e intanto il tempo se ne va. Ancor giovane di età, ma i suoi riferimenti della cultura popolare sono molto simili a quelli di sinistra: i cantautori, quelli che stavano dall’altra parte ma erano solidi, dicevano delle cose o così almeno piace credere. Poi Tolkien, d’accordo, ma ormai Tolkien se lo sta prendendo l’immaginario comunista. Non è facile essere. Sempre dalla parte sbagliata della storia, sempre accusata di nostalgie improbabili, lei che non ha mai ...

