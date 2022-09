Elezioni, i partiti che chiedono voti al Sud facciano chiarezza sulle loro posizioni (Di giovedì 8 settembre 2022) di Pietro Francesco Maria de Sarlo Questa campagna elettorale è iniziata e finita nello stesso istante in cui Enrico Letta ha escluso ogni possibilità di alleanza con il M5S poiché “il giudizio dei nostri elettori è stato lapidario”. Il momento dopo, la teoria del voto utile contro il pericolo fascista ha perso ogni credibilità, giacché se si era in presenza di una emergenza democratica allearsi con il M5S era indispensabile. Ci sono ottime probabilità che al momento della decisione nel Pd ci fosse la convinzione che la presunta indignazione popolare per la caduta del governo Draghi, insieme alla operazione Di Maio, avrebbe spinto gli elettori del M5S a votare in massa Pd. Ma quanto vale questa indignazione? Dal recente sondaggio IZI risulta che “Oltre il 30% degli intervistati ha affermato che spera in un governo con la partecipazione di tutti i partiti e guidato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) di Pietro Francesco Maria de Sarlo Questa campagna elettorale è iniziata e finita nello stesso istante in cui Enrico Letta ha escluso ogni possibilità di alleanza con il M5S poiché “il giudizio dei nostri elettori è stato lapidario”. Il momento dopo, la teoria del voto utile contro il pericolo fascista ha perso ogni credibilità, giacché se si era in presenza di una emergenza democratica allearsi con il M5S era indispensabile. Ci sono ottime probabilità che al momento della decisione nel Pd ci fosse la convinzione che la presunta indignazione popolare per la caduta del governo Draghi, insieme alla operazione Di Maio, avrebbe spinto gli elettori del M5S a votare in massa Pd. Ma quanto vale questa indignazione? Dal recente sondaggio IZI risulta che “Oltre il 30% degli intervistati ha affermato che spera in un governo con la partecipazione di tutti ie guidato da ...

CarloCalenda : Il @bollettinoADAPT riconosce la validità dei punti di programma del #TerzoPolo sul lavoro. Grazie. Leggi il bolle… - PagellaPolitica : ?? Non sai chi votare alle elezioni del 25 settembre? Da oggi può darti una mano - pietroraffa : == 'Normalmente non intervengo sulle elezioni italiane, ma siamo di fronte a un attentato alla democrazia. Il Pd è… - Asgard_Hydra : Diritti civili, i programmi dei partiti sono ai poli opposti | Wired Italia - solounastella : RT @ilfattoblog: 'Credo che non solo #Letta ma tutti i partiti che chiedono voti al sud debbano essere chiari sulla autonomia...' dal blog… -