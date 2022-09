È morta la Regina Elisabetta

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - TgLa7 : ++++LA REGINA ELISABETTA è MORTA++++ - lwt669 : RT @escapatuamor: la regina è morta scuole chiuse a napoli - UgoBaroni : RT @RaiNews: La Regina Elisabetta II è morta -

Elisabetta: Lagarde, 'è stata faro della stabilità e ha mostrato infallibile senso del dovere' 'LaElisabetta II è stata un faro di stabilità e ha mostrato un infallibile ...8 settembre 2022: èlaElisabetta II LaElisabetta, per il Regno Unito, è stata la sovrana dei record: ha regnato per 70 anni ed è arrivata alla veneranda età di 96 anni, ha superato il 9 settembre ...LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – E’ morta all’età di 96 anni la Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Questo l’annuncio ...Regina Elisabetta II. In tutti questi decenni, Elisabetta ha saputo essere il volto affidabile e credibile di Buckingham Palace e della monarchia britannica ...