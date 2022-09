È morta a 96 anni la regina Elisabetta II (Di giovedì 8 settembre 2022) . Lo annuncia con un tweet la Casa Reale Inglese. L’aggravamento delle condizioni della regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace già dalla mattina di giovedì 8 settembre avevano messo in allarme tutto il mondo. La sovrana si era mostrata in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale. Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 settembre 2022) . Lo annuncia con un tweet la Casa Reale Inglese. L’aggravamento delle condizioni della, annunciate da Buckingham Palace già dalla mattina di giovedì 8 settembre avevano messo in allarme tutto il mondo. La sovrana si era mostrata in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britco fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70di regno, era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale.

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - rtl1025 : ? La regina Elisabetta II è morta. Aveva 96 anni #QueenElizabeth - martaottaviani : Da anni, tengo la temperatura in casa a 18 gradi. Non sono ancora morta e non ho patito il freddo. Temperatura trop… - MirianaBasso : RT @SkyTG24: ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - RiccardoGamba3 : RT @RaiCultura: La Regina Elisabetta è morta a 96 anni. Il suo Regno nella storia. Rai Cultura presenta, in occasione della scomparsa di E… -