Dal Vomero a Pozzuoli in metropolitana in un'ora e 45 minuti (Di giovedì 8 settembre 2022) Ah quanto è bella Napoli! Se si potesse visitare, però, vivere, se ci si potesse lavorare senza compiere traversate che sembrano oceaniche. Lo diciamo da sempre, è vero, ma non cambia mai niente. E allora forse è meglio ricordare in quali condizioni si vive in questa città. A partire da un esempio banalissimo ma concreto che riguarda i trasporti. Una priorità, non un dettaglio. Ieri, per motivi di lavoro, ho dovuto raggiungere Pozzuoli dal Vomero. Un tragitto che in auto si compie in meno di mezzora, ma per il quale invece con le due metro, Linea 1 e Linea 2, ho impiegato un'ora e 45 minuti. Ero nella Linea 1 alle 14.10. Tempo di attesa del treno successivo: 16 minuti. Una cosa che, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è da Burundi, non da Italia, o almeno non dovrebbe esserlo. Ad agosto sono ...

