Da Biden a Putin: le reazioni alla morte della regina Elisabetta. Mattarella: “Scompare una figura eccezionale”. Il Papa: “Un esempio di devozione al dovere” (Di giovedì 8 settembre 2022) Truss: «Enorme choc». Johnson: «È il giorno più triste per il nostro Paese perché aveva un potere unico di renderci felici». Lagarde: «È stata un faro di stabilità». Metsola: «Il mondo intero è in lutto» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 8 settembre 2022) Truss: «Enorme choc». Johnson: «È il giorno più triste per il nostro Paese perché aveva un potere unico di renderci felici». Lagarde: «È stata un faro di stabilità». Metsola: «Il mondo intero è in lutto»

RaiNews : Truss: E' stata la roccia su cui è stata costruita la Gran Bretagna moderna - roseserenity22 : RT @cassandragr4y: Stesse per morire Biden come Berlusconi, il Papa come Putin, staremmo qui a parlarne, a seguire le notizie, a farci i me… - sempre_negativ_ : RT @cassandragr4y: Stesse per morire Biden come Berlusconi, il Papa come Putin, staremmo qui a parlarne, a seguire le notizie, a farci i me… - nicoletta_zeno : RT @cassandragr4y: Stesse per morire Biden come Berlusconi, il Papa come Putin, staremmo qui a parlarne, a seguire le notizie, a farci i me… - pensierivforme : RT @cassandragr4y: Stesse per morire Biden come Berlusconi, il Papa come Putin, staremmo qui a parlarne, a seguire le notizie, a farci i me… -