"Vuole la guerra civile", Conte perde la testa: attacco frontale a Meloni. A Giuseppe Conte scappa la frizione sul Reddito di cittadinanza e chi Vuole rimuoverlo, come Giorgia Meloni. Tanto che arriva ad accusare la leader di Fratelli d'Italia di volere la guerra civile. "Un esponente politico come la Meloni che si candida a governare il Paese, ma che parte dal presupposto di rimuovere un sistema di protezione sociale Vuole la guerra civile. È un atto assolutamente irresponsabile e aggravato dal fatto che lei guadagna da 20, 30 anni 500 euro al giorno con i soldi dei cittadini e Vuole togliere 500 euro al mese facendo la guerra ai poveri. È una cosa vergognosa", ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle intervenendo a Rainews 24. "Il problema- spiega- è che ...

