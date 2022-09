Ultime Notizie – Sanzioni Russia, Berlusconi: “Addolorato ma mia linea è quella Ue-Occidente” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sulle Sanzioni nei confronti della Russia ”non posso scostarmi dalle posizioni del governo, dell’Ue, degli Usa e di tutto l’Occidente, ma sono molto deluso e dispiaciuto perché la Russia, invece di entrare nella Ue, ha rafforzato il totalitarismo comunista della Cina. Sono molto Addolorato per questo”. E’ quanto ha detto Silvio Berlusconi, ospite di ‘Porta a Porta’. ”Non vedo nessuna perdita economica” per Putin ”da qui in avanti”. Mosca, ha assicurato il Cavaliere, ”è assolutamente in grado” di resistere alle Sanzioni e al tetto per il prezzo del gas ”perché sono molto aumentate le richieste di gas, petrolio e carbone da parte di Cina e India”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sullenei confronti della”non posso scostarmi dalle posizioni del governo, dell’Ue, degli Usa e di tutto l’, ma sono molto deluso e dispiaciuto perché la, invece di entrare nella Ue, ha rafforzato il totalitarismo comunista della Cina. Sono moltoper questo”. E’ quanto ha detto Silvio, ospite di ‘Porta a Porta’. ”Non vedo nessuna perdita economica” per Putin ”da qui in avanti”. Mosca, ha assicurato il Cavaliere, ”è assolutamente in grado” di resistere allee al tetto per il prezzo del gas ”perché sono molto aumentate le richieste di gas, petrolio e carbone da parte di Cina e India”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

